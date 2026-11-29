۶۳۰۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان بوکان به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در جریان رسیدگی قضایی در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی، به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با تلاش و پیگیری اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، ۲ هزار میلیارد تومان از اراضی ملی شهرستان بوکان در جریان رسیدگی قضایی در دادگاه تجدیدنظر استان، به بیت‌المال بازگشت.

با هدف صیانت از انفال و حفاظت از حقوق عمومی، با تلاش و پیگیری مستمر اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، پرونده مربوط به اراضی ملی شهرستان بوکان که با جعل و استفاده از سند مجهول و ادعای مالکیت اشخاص حقیقی در سه قطعه به مساحت‌های ۲۳۹۷۹، ۲۱۴۹۷ و ۱۷۶۷۴ متر مربع، جمعاً به مساحت ۶۳۰۰۰ در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفت و در نتیجه این پیگیری‌ها، زمینه بازگشت اراضی ملی به بیت‌المال فراهم شد.

در ادامه این اقدام حقوقی و قضایی، سند مالکیت اراضی مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و بدین ترتیب، مالکیت دولت بر این اراضی تثبیت و از حقوق بیت‌المال صیانت شد.

ارزش اقتصادی این اراضی حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بازگشت آن به بیت‌المال، گامی مهم در حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی به شمار می‌رود.

این اقدام در راستای مسئولیت قانونی مجموعه منابع طبیعی در حفاظت از عرصه‌های ملی و انفال و با پیگیری‌های حقوقی و قضایی انجام شده است.