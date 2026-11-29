بیش از ۹۳۰ هزار دانش‌آموز استان اصفهان در مانور سراسری زلزله، پناهگیری اصولی و خروج اضطراری را تمرین کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۵ کد خبر : ۵۹۸۰۰۷۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مانور با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آوردر ۶ هزار و ۵۲ واحد آموزشی استان برگزار شد تا آگاهی و توانمندی دانش‌آموزان برای مواجهه با زلزله و خروج ایمن از مناطق خطر افزایش یابد.

این برنامه با همکاری سازمان‌های امدادی، انتظامی و شرکت‌های خدمات‌رسان در شهرستان‌های استان اجرا شد.