به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گشت مشترک نظارت بر واحد‌های نانوایی شهرستان ارومیه با حضور سرپرست بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی و نماینده (ناظر افتخاری) معاون دادستانی اجرا شد.

در راستای تشدید نظارت بر نحوه فعالیت واحد‌های نانوایی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی، گشت مشترک نظارتی با حضور سرپرست بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و نماینده ناظر افتخاری معاونت دادستانی برگزار شد.

در جریان این گشت مشترک، از ۱۰ واحد نانوایی بازدید و عملکرد آنها از نظر رعایت نرخ‌های مصوب، جلوگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی، بررسی نحوه مصرف آرد و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد و نان تولیدی، اعتبار پروانه فعالیت و همچنین رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این گشت ها، برای ۶ واحد متخلف مطابق ضوابط و مقررات قانونی پرونده تعزیری تشکیل و جهت رسیدگی و اعمال قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

سرپرست بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی با تأکید بر استمرار و تشدید نظارت‌های میدانی، اظهار داشت: برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع آرد و نان و تضمین عرضه نان با قیمت‌های مصوب، از اولویت‌های اصل این سازمان بوده و این‌گونه گشت‌های مشترک به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.