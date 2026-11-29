در جشنواره شهید رجایی همدان، ضمن معرفی دستگاه‌های برتر و رونمایی از سند «مانا»، اعلام شد استان همدان در سامانه فواد رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در این مراسم با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شرایط نیروی انسانی استان را دشوار توصیف کرد و گفت: همدان با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر، در حالی خدمات‌رسانی می‌کند که حدود ۵۳ درصد پست‌های سازمانی آن بلاتصدی است؛ به‌گونه‌ای که تعداد کارکنان استان با برخی استان‌های همجوار با جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر برابری می‌کند.

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: انتخاب دستگاه‌های برتر بر اساس شاخص‌ها و مستندات و مطابق دستورالعمل‌های ارزیابی انجام شده است. در این دوره ۱۰ دستگاه انتخاب و چهار تا پنج دستگاه نیز شایسته تقدیر شناخته شدند. فاصله امتیاز برخی دستگاه‌ها بسیار کم بوده و انتخاب نشدن یک دستگاه به معنای ضعف کامل عملکرد آن نیست.

او با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی نباید صرفاً به انتخاب برگزیدگان محدود شود، گفت: شهیدان رجایی و باهنر الگوی ساده‌زیستی، پرهیز از تشریفات، خدمت بی‌منت، تعهد، خستگی‌ناپذیری، قاطعیت در تصمیم‌گیری و مردمی بودن هستند و مدیران باید این ویژگی‌ها را در مسئولیت خود سرلوحه قرار دهند.

استاندار همدان شایسته‌سالاری در انتصابات را ضروری دانست و گفت: مدیران باید متخصص، کارآمد، باانگیزه، میدانی، خلاق، نوآور، تحول‌گرا، اخلاق‌مدار و مردم‌دار باشند و در صورت ناتوانی در انجام مسئولیت، زمینه جایگزینی افراد توانمند فراهم شود.

ملانوری‌شمسی نظارت بر بازار و معیشت مردم را از دیگر اولویت‌ها دانست و از دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه تعزیرات حکومتی، خواست با فعال‌سازی تیم‌های نظارتی، این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

او با اشاره به استفاده از ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار برای اجرای طرح‌های عمرانی افزود: اعتبار ۶۱۰ میلیارد تومانی برای اجرای ۶۱ طرح استان تأمین و تخصیص آن قطعی شده است.

ملانوری‌شمسی همچنین به تأمین ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌های ۴۸۰ واحد مسکن فرهنگیان اشاره کرد و گفت: هدف این است که هزینه تکمیل زیرساخت‌ها از مردم دریافت نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محوری در ارزیابی عملکرد مدیران گفت: مردم از مدیران نتیجه می‌خواهند، نه صرفاً گزارش تلاش‌ها و برگزاری جلسات؛ بنابراین ارزیابی‌ها باید نشان دهد که عملکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه به حل مشکلات مردم منجر شده است.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با بیان اینکه زمان مدیران متعلق به مردم و حق‌الناس است، افزود: باید از جلسات غیرضروری، طولانی و کم‌فایده کاسته شود و به جای توجه به تعداد جلسات، محتوای آنها و میزان اثرگذاری در حل مسائل مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه همدان با انتقاد از پاس‌کاری مشکلات میان دستگاه‌ها گفت: دستگاه‌ها نباید ترک فعل و مسئولیت را به گردن یکدیگر بیندازند. برای مردم مهم نیست کدام دستگاه مسئول یا مقصر است؛ آنچه اهمیت دارد، حل مشکل است و موفقیت دستگاه‌های اجرایی به یکدیگر گره خورده است.

رئیس امور عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به بازنگری در الگوی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور در سال ۱۴۰۴ و حوادث و تحولات این سال، ضرورت تغییر در شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را نشان داد.

ایمان منصوری افزود: در مدل‌های پیشین، توجه به توانمندساز‌ها و شاخص‌های فرایندی به‌تنهایی نمی‌توانست اثربخشی دستگاه‌ها را در شرایط خاص کشور به‌درستی نشان دهد؛ از این رو الگوی ارزیابی باید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و با رویکردی مسئله‌محور بازنگری و بومی‌سازی شود.

او تفویض اختیار به استان‌ها و تقویت حکمرانی محلی را از رویکرد‌های مورد توجه سازمان اداری و استخدامی دانست و گفت: استمرار خدمات دستگاه‌ها و میزان اثرگذاری آنها در ارائه خدمات به مردم، از مبنا‌های اصلی ارزیابی عملکرد است.

منصوری با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی نباید صرفاً یک رویداد یک‌روزه باشد، افزود: این جشنواره باید نتیجه تلاش یک‌ساله دستگاه‌ها را نشان دهد و هدف اصلی آن تنها انتخاب دستگاه‌های برتر نیست، بلکه افزایش رضایت مردم و تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت است.

رئیس امور عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت ماهانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا در دولت افزود: از این میزان، حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان مربوط به احکام و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حق شغل و حق شاغل و موارد مشابه و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به رفاهیات و انواع پاداش‌هاست.

منصوری تأکید کرد: هدف از این برنامه کاهش دریافتی کارکنان نیست، بلکه انتظام‌بخشی به نظام پرداخت، پرهیز از چانه‌زنی و اعمال سلیقه و پاسخگو کردن مدیران در نحوه تخصیص منابع است.

عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌ها گفت: جشنواره شهید رجایی نباید به مراسمی تشریفاتی برای معرفی مدیران نمونه و اهدای تقدیرنامه محدود شود، بلکه باید ایستگاهی برای بازبینی مسیر خدمت رسانی در یک سال گذشته و سنجش شاخص‌های کارآمدی و رضایت مردم باشد.

او با اشاره به ضرورت هم‌راستایی برنامه‌های دستگاه‌ها با سند توسعه و پیشرفت استان افزود: مزیت‌های همدان در بخش‌های کشاورزی، معدن و گردشگری شناسایی شده و باید برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و تقویت زیرساخت‌های استان تلاش شود.

صوفی با اشاره به ضرورت نگاه فراتر از ظرفیت‌های استانی تأکید کرد: باید جایگاه همدان در سطح کشور و حتی عرصه بین‌المللی دیده شود و برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای، از همه ظرفیت‌های موجود و همکاری نمایندگان و مدیران استفاده کرد.

در حاشیه این جشنواره، از سند «مانا» به‌عنوان برنامه ملی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم رونمایی شد.

این برنامه با هدف تغییر الگوی برنامه‌ریزی و مدیریت اداری، کاهش تمرکزگرایی، تفویض اختیارات واقعی به استان‌ها و تقویت حکمرانی محلی تدوین شده و صرفاً یک بخشنامه جدید نیست، بلکه به دنبال ایجاد تحول در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی است.

از اهداف اجرای سند مانا نیز می‌توان به افزایش کارآمدی و شفافیت، حذف دیوان‌سالاری زائد، رفع گلوگاه‌های اداری، هوشمندسازی فرایند‌ها و ایجاد نظام اجرایی چابک، پاسخگو و داده‌محور اشاره کرد؛ برنامه‌ای که توانمند سازی مدیریت محلی و استفاده از ظرفیت‌های بومی استان‌ها را دنبال می‌کند.