به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی از فردا بتدریج استان را تحت تاثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری نشان می‌دهد که، تا اواخر روز پنجشنبه به تناوب سبب رگبار و رعد وبرق، وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق و ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: اوج بارش‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه و بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی پیش بینی می‌شود. همچنین با توجه به شدت بارش‌ها آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: در این مدت شمال خلیج فارس مواج و طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.