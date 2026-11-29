سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت:رزمایش زلزله و ایمنی با هدف پناه گیری در برابر زلزله و خروج اضطراری از کلاس‌ها با مشارکت بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز در مدارس لرستان برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۹ کد خبر : ۵۹۸۰۰۶۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست مدیریت بحراتن استانداری لرستان گفت:بیست‌وهشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن،جامعه تاب‌آور» با مشارکت بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز در مدارس لرستان برگزار شد.

علی اصغر راد افزود: افزایش سطح تاب آوری مدارس و آمادگی دانش‌آموزان در برابر زلزله و حوادث احتمالی، ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی و افزایش توان عملیاتی در شرایط اضطراری از اهداف اجرای این رزمایش بود.



در این رزمایش دانش آموزان خرم آباد با به صدا درآمدن زنگ ایمنی در قالب رزمایش پناهگیری در برابر زلزله و خروج اضطراری از کلاس‌ها، تمرین کردند.









