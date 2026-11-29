مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طرح آبرسانی به شهر گیلوان از توابع شهرستان طارم با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ علی محمد نادرخانی گفت: با اجرای این طرح جمعیتی افزون بر سه هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدند.

وی افزود: در قالب این طرح پنج کیلومتر شبکه توزیع آب، ۲.۳ کیلومتر خط انتقال و یک باب مخزن ذخیره آب ۱۰۰۰ متر مکعبی احداث شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: با توجه به توسعه شهر گیلوان و افزایش جمعیت در این شهر توسعه منابع تامین آب نیز با همکاری بخشداری گیلوان در دست اجرا قرار دارد که در این راستا یک رشته قنات به طول ۵۰ متر احداث و قنات قدیمی شهر نیز لایروبی می‌شود.

به گفته نادرخانی اجرای طرح آبرسانی به شهر گیلوان با تامین اعتبار از سوی شرکت آبفا استان زنجان، ابلاغ از سوی معاونت فنی و مهندسی و با قرارداد منعقد شده با قرارگاه بسیج سازندگی اجرا و به بهره برداری رسید.

این مسئول با اشاره به ضرورت توسعه خدمات آبرسانی به ویژه در بخش روستایی تاکید کرد: این امر در صدر اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قرار دارد