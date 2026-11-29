فرماندار شهرضا : سومین نشست محله‌محور طرح شهید سلامی با حضور مسئولان اجرایی و مردم در محله اسلام‌آباد شهرضا برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۰ کد خبر : ۵۹۸۰۰۶۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا در این نشست گفت: طرح شهید سلامی در ۶ محور و ۴۷ بلوک شامل ۳۸ بلوک شهری و ۹ بلوک روستایی در شهرستان اجرا می‌شود.

فریبرز امیری افزود: نشست‌های این طرح از مهر امسال در سه محله جرم‌افشار، شهید چاووشی و اسلام‌آباد، با مدیریت اعضای منتخب شورای محله و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری این نشست‌ها در مساجد و حسینیه‌های محلات گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان در این سه نشست حضور یافته و مسائل و مطالبات خود را مطرح کرده‌اند.

فرماندار شهرضاموضوعات عمرانی، زیرساختی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی را از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده برشمرد و افزود: مطالبات پس از بررسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارجاع می‌شود تا برای پیگیری و رفع مشکلات در دستور کار قرار گیرد.