چارچوب فعالیت و ارائه خدمات هوش مصنوعی با مشارکت فعالان بخش خصوصی تدوین و تصویب شد؛ اقدامی که زمینه صدور مجوز اپراتور‌های هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های پردازشی کشور را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نشست خبری صدور موافقت اصولی نخستین اپراتور هوش مصنوعی کشور، امروز یکشنبه (هشتم آذرماه) ، با حضور فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، و صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محل وزارت ارتباطات برگزار شد.

در این نشست، مسئولان وزارت ارتباطات ضمن تشریح روند تدوین چارچوب صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی، اهداف این اقدام و برنامه‌های پیش‌رو برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی، ساماندهی داده‌های حاکمیتی و تقویت نقش شرکت‌های داخلی در زنجیره ارزش هوش مصنوعی را تشریح کردند.

فتاحی: چارچوب فعالیت اپراتور هوش مصنوعی برای ساماندهی داده‌های حاکمیتی تدوین شد

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به روند تدوین چارچوب صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و با توجه به شناخت وزیر ارتباطات از ظرفیت‌های تنظیم‌گری این وزارتخانه، تدوین چارچوبی مشخص برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت داده‌های حاکمیتی در توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: طی سال‌های گذشته، بخشی از داده‌های دستگاه‌های حاکمیتی امکان انتشار یا بهره‌برداری برای ارائه خدمات به مردم را نداشتند. از این رو، ضرورت داشت چارچوبی مشخص برای ساماندهی این داده‌ها و استفاده از ظرفیت داده‌های بزرگ با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به مردم طراحی شود.

فتاحی ادامه داد: در این راستا، جلسات تخصصی متعددی با بخش‌های مرتبط برگزار و پیش‌نویس اولیه با توجه به مأموریت‌های سازمان تنظیم مقررات تهیه شد. این پیش‌نویس در ادامه با فعالان بخش خصوصی، فعالان بازار و دانشگاهیان به اشتراک گذاشته شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان نیز در تدوین چارچوب نهایی لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت، این چارچوب در قالب مصوبه شماره ۸ جلسه ۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

چیت‌ساز: اپراتور هوش مصنوعی به تأمین نیازهای پردازشی کشور کمک می‌کند

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، با اشاره به محدودیت دسترسی کشور به ظرفیت‌های پردازشی بین‌المللی در شرایط تحریم اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی کشور این است که در شرایط محدودیت دسترسی به منابع پردازشی، بتوانیم با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، دسترسی مورد نیاز مردم و کسب‌وکارها را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و ایجاد رقابت در زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال گفت: تجربه‌های موفق اقتصاد دیجیتال در جهان نشان می‌دهد شرکت‌های لنگر در زنجیره ارزش، با تجمیع سرمایه و ظرفیت‌های موجود، می‌توانند نیازهای خود را در قالب ساختارهایی رقابتی تأمین کنند.

چیت‌ساز افزود: هدف از صدور این مجوز، فراهم کردن زمینه شکل‌گیری چنین ساختاری است تا شرکت‌ها بتوانند با تجمیع ظرفیت‌ها و سرمایه‌های خود، در فضایی رقابتی فعالیت کنند و به تأمین نیازهای کشور در حوزه هوشمندسازی کمک کنند.

وی با تشریح لایه‌های مختلف زنجیره ارزش هوش مصنوعی توضیح داد: این زنجیره از زیرساخت‌هایی مانند پردازنده‌ها و طراحی تراشه آغاز می‌شود، سپس مراکز داده و داده‌های بزرگ را در بر می‌گیرد و در نهایت به لایه خدمات و اپلیکیشن‌های هوشمند می‌رسد. بنابراین، توسعه هوش مصنوعی مستلزم شکل‌گیری و هماهنگی میان تمامی این اجزاست.

صدر: اپراتور هوش مصنوعی نباید مانع فعالیت شرکت‌های کوچک شود

محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز با اشاره به برگزاری نخستین جلسه با دارنده موافقت اصولی اپراتور هوش مصنوعی در صبح روز نشست گفت: در این جلسه، برنامه‌های اجرایی و اقدامات پیش‌رو برای فعالیت این اپراتور مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه صدور موافقت اصولی نباید به محدود شدن فعالیت شرکت‌های کوچک منجر شود، اظهار کرد: شرکت دریافت‌کننده موافقت اصولی قرار است نقش پیشران را در این حوزه ایفا کند و زمینه شکل‌گیری فضای گسترده‌تری برای فعالیت سایر شرکت‌ها را فراهم آورد.

صدر افزود: قرار نیست نقش شرکت‌های کوچک نادیده گرفته شود، بلکه هدف از ایجاد این ساختار، توسعه بازار و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای فعالیت و رشد این شرکت‌هاست.

وی با اشاره به برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی گفت: توافق شده است نخستین فراخوان در این زمینه منتشر و زیرساخت‌های مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که مدعی توسعه خدمات هوش مصنوعی هستند. این شرکت‌ها در صورت اثبات توانمندی‌های خود می‌توانند از این ظرفیت استفاده کرده و خدماتشان را به سایر بخش‌ها ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به ضرورت اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه هوش مصنوعی گفت: در کنار صدور موافقت اصولی از سوی سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات نیز مأموریت دارد پروژه‌های بزرگی را تعریف کند که قابلیت اجرا در مقیاس بین‌المللی داشته باشند.

صدر ادامه داد: شرکت‌هایی که با دارنده موافقت اصولی مشارکت می‌کنند، باید بتوانند پروژه‌های بزرگی را در سطح کشور اجرا کنند که قابلیت ارائه و عرضه در مجامع بین‌المللی را نیز داشته باشند.

وی با اشاره به سه محور زیرساخت‌های پردازشی، داده و زبان‌های بومی تأکید کرد: در حوزه زیرساخت‌های پردازشی باید ظرفیت‌ها تقویت شود تا نیازهای پردازشی بخش دولتی نیز از مسیری مطمئن تأمین شود. در حوزه داده‌ها نیز اقدامات مهمی باید صورت گیرد و موضوع اپراتور داده در چارچوب همین اپراتور هوش مصنوعی دنبال خواهد شد.

صدر توسعه زبان‌های بومی را از دیگر محورهای مهم این حوزه دانست و گفت: باید این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد تا دستاوردهای کشور در حوزه هوش مصنوعی و توسعه زبان‌ها قابلیت عرضه و ارائه در مجامع بین‌المللی را داشته باشند.