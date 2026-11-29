دولت‌های ژاپن و چین برای ارائه بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فراخوان دادند.

فراخوان بورسیه تحصیلی ژاپن و چین ویژه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فراخوان بورسیه تحصیلی ژاپن و چین ویژه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دانشگاه یوکوهوما ژاپن، در رشته مهندسی عمران، بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌کند.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را حداکثر تا ۶ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آذر ۱۴۰۵) از طریق سامانه https://e-apply.jp/n/ynu-imp ثبت کنند.

همچنین متقاضیان می توانند برای مراحل ثبت نام ، ابتدا وارد سامانه سجاد شده و سپس مسیر « انتخاب فرایند بورس دولت‌های خارجی» ، «ثبت درخواست » و سپس «تکمیل فرم ثبت درخواست اولیه» را انتخاب کنند.

دولت چین نیز برای ارائه بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فراخوان داده است که متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات به سامانه سجاد مراجعه کنند.