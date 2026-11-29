بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان‌های یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مانور با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، و آموزش شیوه‌های صحیح مواجهه با شرایط اضطراری اجرا شد.

بافق؛ تمرین آمادگی در مدرسه ریحانه

این مانور در دبیرستان دوره اول دخترانه ریحانه بافق برگزار شد.

پورامینی، دبیر ستاد برگزاری مانور زلزله، با اشاره به اهمیت آموزش و آمادگی در برابر حوادث طبیعی گفت: اجرای مانور زلزله در مدارس فرصتی برای تمرین رفتار‌های صحیح هنگام وقوع حادثه و آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی است.

وی افزود: مدارس به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم آموزش و فرهنگ‌سازی، نقش مؤثری در ارتقای آمادگی دانش‌آموزان و انتقال آموزش‌های ایمنی به خانواده‌ها و جامعه دارند.

در جریان این برنامه، دانش‌آموزان با نحوه واکنش هنگام وقوع زلزله، رعایت نکات ایمنی و ضرورت حفظ آرامش آشنا شدند.

همچنین در این مراسم از فاطمه ملک‌زاده به پاس همکاری در برگزاری مانور و مشارکت در اجرای این برنامه قدردانی شد.

مهریز؛ تأکید بر آمادگی در مناطق زلزله‌خیز

در شهرستان مهریز نیز این مانور با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

حسین عسکرزاده، فرماندار مهریز، با اشاره به قرار گرفتن استان یزد و شهرستان مهریز در محدوده مناطق زلزله‌خیز اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع زلزله، افزایش آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان برای مواجهه با این حادثه طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: این مانور با هدف آموزش اصول ایمنی، آشنایی دانش‌آموزان با نحوه صحیح پناه‌گیری و خروج اضطراری و همچنین ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برگزار می‌شود.

فرماندار مهریز با تأکید بر ضرورت آموزش و تمرین مستمر در حوزه مدیریت بحران خاطرنشان کرد: آمادگی در برابر زلزله باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا هنگام وقوع حوادث احتمالی، خسارات جانی و مالی کاهش یابد.

زارچ؛ آموزش عملی پناه‌گیری و تخلیه اضطراری

در زارچ نیز بیست‌وهشتمین رزمایش سراسری زلزله به‌صورت نمادین در دبیرستان شهید ترابی سرچشمه و با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان برگزار شد.

در این رزمایش، دانش‌آموزان به‌صورت عملی با نحوه صحیح تخلیه اضطراری ساختمان، پناه‌گیری و کمک‌های اولیه آشنا شدند.

فرماندار زارچ نیز در حاشیه بازدید از روند اجرای مانور گفت: مانور زلزله در مدارس نقش مهمی در افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه دارد و آشنایی عملی آنان با اصول ایمنی، پناه‌گیری و تخلیه اضطراری می‌تواند هنگام وقوع حوادث به حفظ جان افراد کمک کند.

برگزاری این مانور در شهرستان‌های مختلف استان یزد، گامی در راستای ترویج فرهنگ ایمنی، تقویت آمادگی عمومی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی به شمار می‌رود.