به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد؛ فرماندار بوکان در بازدید از این طرح گفت: طرح کنارگذر بوکان با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل تردد شهری و جاده‌ای اجرا می‌شود.

خشایار صنعتی گفت: این طرح به طول ۲۱ کیلومتر هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصدی برخوردار بوده و با تلاش دستگاه‌های متولی در مراحل پایانی اجرا قرار دارد

و به زودی زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این کنارگذر، نقش تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری، تسهیل ترانزیت جاده‌ای و کاهش تصادفات در محور‌های مواصلاتی خواهد داشت.