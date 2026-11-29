استادان و اندیشمندان در چهارمین جشنواره حیات فاطمی دانشگاه آزاد آمل، بر تبیین علمی سیره حضرت زهرا(س) و معرفی ظرفیت‌های معارف فاطمی به جامعه جهانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حامد برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی در چهارمین جشنواره حیات فاطمی با محور حیات فاطمی؛ الگوی زندگی و سلامت معنوی، هدف از برگزاری این نشست‌ها را عبور از نگاه صرفاً تاریخی و توصیفی به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و حرکت به سمت شناخت تحلیلی و مسئله‌محور ابعاد مختلف زندگی آن حضرت دانست.

حجت‌الاسلام یعقوبیان امام جمعه آمل نیز با اشاره به نیاز جامعه جهانی به معرفت و معنویت گفت: گرایش مردم جهان به عرفان‌های مختلف، نشان‌دهنده تشنگی انسان‌ها برای یافتن حقیقت است و معارف حضرت فاطمه زهرا(س) می‌تواند منبعی ارزشمند برای دستیابی به زندگی متعالی و سلامت معنوی باشد.

وی افزود: معرفی الگوی فاطمی به جهان و بهره‌گیری عملی از این معارف، در مسیر تحقق تمدن اسلامی و گسترش فرهنگ توحیدی نقش‌آفرین است.

فلاح رئیس دانشکده توحید آمل نیز آشنایی نسل جوان با سیره حضرت زهرا(س) را ضروری دانست و گفت: این نشست‌ها زمینه شناخت دانشجویان از زندگی و شخصیت آن حضرت را فراهم می‌کند و امیدواریم این شناخت در رفتار و زندگی آنان نیز نمود پیدا کند.

نیک‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، معرفی شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) را فرصتی برای گسترش شناخت جهانی از معارف فاطمی، تقویت همگرایی و ترویج معنویت دانست.

پروفسور بوداغی، استاد دانشگاه، نیز بر ضرورت تداوم همکاری‌های علمی استادان و متخصصان داخل و خارج کشور تأکید کرد و برگزاری این جشنواره را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های علمی ایران در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباطات دانشگاهی دانست.

چهارمین جشنواره حیات فاطمی با حضور جمعی از استادان و اندیشمندان و ارتباط تصویری با استادان خارجی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی برگزار شد.