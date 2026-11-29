انتخابات زودهنگام مجلس اسپانیا، با محوریت مسکن و مهاجرت در این کشور، آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از گاردین، مردم اسپانیا روز یکشنبه در انتخاباتی شرکت می‌کنند که ممکن است برای نخستین بار از زمان حکومت فرانکو، راست افراطی را به قدرت برساند.

اسپانیایی‌ها روز یکشنبه در حالی امروز به پای صندوق‌های رای انتخابات عمومی زودهنگام می‌روند که می‌تواند یک حزب راست افراطی را برای اولین بار از زمان بازگشت کشور به دموکراسی پس از مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ در دولت قرار دهد.

همچنین ، رأی‌گیری در انتخابات زودهنگام پارلمانی اسپانیا در حالی آغاز شد که بحران مسکن، مهاجرت و احتمال ورود راست افراطی به دولت، از مهم‌ترین محور‌های آن به شمار می‌روند.

حدود ۳۸.۷ میلیون شهروند واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند و رقابت اصلی میان حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز، نخست‌وزیر کنونی، حزب محافظه‌کار مردم و حزب راست افراطی وُکس جریان دارد.