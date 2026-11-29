رییس اداره بهزیستی دزفول از اعزام ۵۵ نفر از افراد دارای آسیب بینایی شهرستان دزفول به کربلای معلی با حمایت یک خیر نیک‌اندیش و در قالب طرح «سلام محله»، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فریدون عبدی با بیان اینکه همزمان با گرامیداشت هفته ملی معلولان( هشتم تا ۱۴ آذرماه) و در قالب طرح «سلام محله»، ۵۵ نفر از افراد دارای آسیب بینایی شهرستان دزفول با حمایت یک خیر نیک‌اندیش، عازم سفر زیارتی کربلای معلا شدند، اظهار کرد: این اقدام خیرخواهانه با هدف فراهم‌سازی فرصت بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از برنامه‌های زیارتی و معنوی و با حمایت مالی و مساعدت حاج مهدی هدایت، از خیرین نیک‌اندیش شهرستان، انجام شد.

وی افزود: این سفر زیارتی در راستای توجه به نیازهای معنوی و اجتماعی افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور آنان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی انجام شد.

رییس اداره بهزیستی دزفول‌ بیان داشت: این اقدام ارزشمند علاوه بر فراهم کردن امکان زیارت، زمینه‌ساز تقویت روحیه، افزایش نشاط اجتماعی و تجربه لحظاتی خاطره‌انگیز برای شرکت‌کنندگان است.

عبدی تصریح کرد: حاج مهدی هدایت از خیرین فعال و دغدغه‌مند شهرستان دزفول تاکنون زمینه اعزام ۲۰۰ نفر از جامعه نابینایان و ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان دزفول را به سفر زیارتی کربلای معلا فراهم کرده است.

وی می گوید: این اقدامات خیرخواهانه، نمونه‌ای از نقش موثر مشارکت‌های مردمی در حمایت از اقشار مختلف جامعه و توسعه فرصت‌های اجتماعی برای افراد دارای معلولیت و خانواده‌های نیازمند است.

فریدون عبدی ادامه داد: همراهی خیرین در چنین برنامه‌هایی، علاوه بر پاسخگویی به بخشی از نیازهای معنوی جامعه هدف، جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به کرامت انسانی را به نمایش می‌گذارد.

حدود ۱۴ هزار نفر زیر پوشش بهزیستی دزفول هستند.