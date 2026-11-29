مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از اختصاص حدود ۶۸ همت تسهیلات از محل منابع داخلی شبکه بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان در ۹ ماه گذشته خبر داد و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را از اولویت‌های حمایت از تولید دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمد انصاری در یکصد و دومین و یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحدهای صنعتی گفت: تأمین نقدینگی، دسترسی پایدار به انرژی و تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز واردات، سه مسئله اصلی بخش تولید است که شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای جنگ نیز بر شدت آن افزوده است.

وی افزود: در ۹ ماه گذشته با همکاری شبکه بانکی استان، به‌ویژه بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها، حدود ۶۸ همت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص یافته است؛ با این حال، استمرار حمایت‌های بانکی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها ضروری است.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی اظهار کرد: محدودیت‌های تأمین پایدار برق و گاز همچنان از دغدغه‌های صنایع استان است و مدیریت مصرف انرژی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی ضرورت دارد.

انصاری همچنین با اشاره به افزایش نیاز مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: میزان سرمایه در گردش مورد نیاز این واحدها در مقایسه با ابتدای جنگ حدود پنج برابر افزایش یافته و تسهیل دسترسی آن‌ها به منابع بانکی در دستور کار استان قرار دارد.

وی از پیش‌بینی حدود ۳۳ همت تسهیلات در قالب اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری به استان البرز خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال دست‌کم ۴۰ درصد این منابع جذب و برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۵ نیز گفت: منابعی برای جبران بخشی از خسارت‌های واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و حمایت از تداوم فعالیت آن‌ها پیش‌بینی شده که پیگیری تخصیص این اعتبارات در دستور کار استان قرار دارد.

در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد، مشکلات و درخواست‌های ۱۴ واحد صنعتی استان در حوزه تأمین مالی، تسهیلات و موانع فعالیت بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات آن‌ها پیگیری شد.

جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، صیانت از اشتغال و کمک به استمرار فعالیت واحدهای صنعتی استان برگزار می‌شود.