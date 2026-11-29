به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار محوری «مدارس ایمن و جامعه تاب‌آور» روز یکشنبه ۸ آبان در ۱۲۰ هزار مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی و در دو نوبت صبح و عصر و با مشارکت ۱۶ میلیون دانش‌آموز، معلم و والدین در سراسر کشور برگزار شد.

این مانور در راستای افزایش ارتقای آمادگی عمومی و تربیت نسل آگاه و خونسرد در مواجهه با زلزله، با توجه به واقع شدن کشور در منطقه‌ای زلزله‌خیز و وقوع سالانه رخداد‌های لرزه‌ای در نقاط مختلف کشور برگزار شد.

در جریان این مانور، علاوه بر انجام تمرین پناه‌گیری، ذهنیتی پایدار و فرهنگ ایمنی در ذهن دانش‌آموزان شکل گرفت تا به مرور زمان این تمرین به فرهنگی در رفتار و ذهنیت تبدیل شود.

هدف نهایی این مانور، تنها چند ثانیه تمرین پناه‌گیری نبود، بلکه تقویت ذهنیت آمادگی و ایمنی در برابر زلزله، حفظ آرامش در لحظات حساس و انجام اقدامات درست و مناسب دنبال شد.

دانش‌آموزان در سنین پایین آموزش‌های مقدماتی رفتار ایمنی را فرا گرفتند و رفتار صحیح پناه‌گیری، پرهیز از شتاب‌زدگی و خروج اضطراری را به صورت عملی تمرین کردند تا به عنوان سفیران ایمنی در خانواده و جامعه معرفی شوند.

در روز مانور، دانش‌آموزان به همراه خانواده‌ها، معلمان و داوطلبان در بحث‌های مختلف از جمله تخلیه، اسکان، کمک‌های اولیه و امداد و نجات نقش‌آفرینی کردند تا مهارت‌های خودامدادی و دگرامدادی را در ساعات طلایی اولیه وقوع حوادث یاد بگیرند.

والدین نیز در این مانور نقش فعالی داشتند و آموزش‌های دوطرفه ایجاد شد. این مانور به صورت نمادین برگزار شد، اما قرار است حداقل سالی یک بار برنامه‌های دیگر آموزشی نیز در مدارس برگزار شود. همچنین فراخوان فرهنگی و هنری مانند دریافت نقاشی، عکس و مقاله‌نویسی در سراسر کشور اعلام شده و تا ۲۰ آذر امکان دریافت وجود دارد.