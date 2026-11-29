اردوی جهادی پزشکی و دندان‌پزشکی با حمایت مجتمع مس درآلو و مشارکت بسیج جامعه پزشکی، در آخرین روز هفته بسیج با ارائه خدمات تخصصی به مردم گلزار بردسیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، برهانی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بردسیر گفت: این اردو با هدف ارتقای سلامت جامعه و خدمت‌رسانی به نیازمندان برگزار شد و پزشکان متخصص در رشته‌های داخلی، گوش و حلق و بینی، قلب، چشم‌پزشکی و روان‌پزشکی، در کنار پزشکان عمومی و تیم دندان‌پزشکی، به مراجعه‌کنندگان خدمات درمانی ارائه کردند.

مجتبی گرکانی، بخشدار گلزار نیز گفت: این منطقه حدود ۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۶ هزار نفر در شهر و ۲ هزار نفر در روستاهای اطراف ساکن هستند.

وی افزود: با وجود فعالیت مرکز جامع خدمات سلامت و پایگاه بهداشت در گلزار، شبانه‌روزی نبودن خدمات این مرکز یکی از چالش‌های جدی منطقه است و بخشی از نیازهای درمانی مردم در ساعات خارج از وقت اداری بدون پاسخ می‌ماند.

گرکانی تأکید کرد: برگزاری اردوهای جهادی و ارائه خدمات تخصصی، پاسخی به نیاز مردم برای دسترسی به خدمات درمانی است.