براساس هشدار نارنجی شماره ۲۴ هواشناسی آذربایجان غربی؛ باآغاز فعالیت سامانه بارشی از روز سه شنبه؛ احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها؛ مه گرفتگی، کاهش دید، لغزندگی و اخلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای وجود دارد.

صدور هشدار نارنجی آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها در آذربایجان غربی

صدور هشدار نارنجی آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۲۴ هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۴۳ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، بارش باران با احتمال رعدوبرق (در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف) همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

از بعدازظهر سه شنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۱۰) مخاطره بارش باران و رعدوبرق (در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف) و وزش باد؛ مه گرفتگی و کاهش دیدآغاز می شود.

این شرایط تا اواخر وقت چهارشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۱۱) در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها؛ مه گرفتگی، کاهش دید، لغزندگی و اخلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای پیش بینی می شود.

آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.