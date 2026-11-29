ابوالفضل زندی در فینال وزن منفی ۵۸ تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان، تکواندوکار عنوان‌دار برزیلی را در دو راند پیاپی شکست داد و عنوان قهرمانی و نشان طلای مسابقات را به دست آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زندی ستاره تکواندو ایران در فینال وزن منفی ۵۸ مسابقات گرندپری آستانه قزاقستان موفق شد در دیداری یک‌طرفه مقتدرانه پائولو ملو تکواندوکار عنوان‌دار برزیلی را در دو راند پیاپی شکست دهد و عنوان قهرمانی و مدال طلای مسابقات را به دست آورد.

ابوالفضل صبح امروز با عبور از سد رقبای قدرتمند خود از قزاقستان، بلغارستان و ایتالیا به فینال مسابقات راه پیدا کرده بود.

آرین سلیمی، در وزن ۸۰+ کیلوگرم، در مسابقات تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان پس از پیروزی برابر نمایندگان آمریکا و اسپانیا و شکست برابر نایب قهرمان المپیک از انگلیس به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه پا، از حضور در مسابقه رده بندی این رقابت‌ها بازماند.

در همین وزن، محمدحسین یزدانی در دور نخست به کانیگهام باخت و حذف شد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم زنان، ساغر مرادی ابتدا حریفی از صربستان را شکست داد و در ادامه نتیجه را به مجارستان واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

روز گذشته نمایندگان ایران به یک نشان طلا و دو برنز دست یافتند.