مدیرکل بهزیستی خوزستان بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد و تحقق جامعه‌ای فراگیر را مستلزم عبور از نگاه صرفا حمایتی به حوزه معلولیت و فراهم‌سازی زمینه حضور مستقل این افراد در عرصه‌های مختلف زندگی دانست.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با اشاره به شعار امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت با عنوان «محله فراگیر؛ از دسترس‌پذیری تا مشارکت» اظهار کرد: افراد دارای معلولیت بخش جدایی‌ناپذیر جامعه هستند و حق دارند همچون سایر شهروندان، بدون محدودیت و تبعیض از فرصت‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی بهره‌مند شوند.

وی افزود: شعار امسال بر نقش محله‌ها در شکل‌گیری جامعه‌ای فراگیر تاکید دارد؛ محله‌ای که در آن دسترسی به خدمات، امکانات عمومی، فضاهای شهری و فرصت‌های اجتماعی برای همه شهروندان فراهم باشد و افراد دارای معلولیت بتوانند بدون مواجهه با موانع محیطی و نگرشی، حضوری مستقل و اثرگذار داشته باشند.

کریمیان ادامه داد: رویکرد بهزیستی باید فراتر از ارائه خدمات و حمایت‌های ضروری باشد و توانمندسازی، احقاق حقوق شهروندی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت واقعی افراد دارای معلولیت را دنبال کند چراکه این افراد با دسترسی به فرصت‌های مناسب، می‌توانند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند خود را در مسیر پیشرفت و توسعه جامعه به‌کار گیرند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل گفت: توسعه خدمات توانبخشی، مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اجتماعی، حمایت از اشتغال، ارتقای استقلال فردی و گسترش مشارکت‌های اجتماعی از محورهایی است که بهزیستی استان در این مسیر پیگیری می‌کند.

کریمیان همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیران و آحاد جامعه را برای پیشبرد این اهداف ضروری دانست و افزود: تحقق محله‌های فراگیر نیازمند مسئولیت‌پذیری مشترک و مشارکت همه بخش‌های جامعه است.

وی تاکید کرد: مناسب‌سازی فقط به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود بلکه تغییر نگرش‌ها، رفع موانع اجتماعی و فرهنگی، احترام به تفاوت‌ها و به‌رسمیت‌شناختن حق انتخاب و مشارکت افراد دارای معلولیت نیز بخش مهمی از این فرآیند است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان خاطرنشان کرد: محله زمانی فراگیر خواهد بود که همه شهروندان، فارغ از محدودیت‌های جسمی و حرکتی، امکان حضور، تعامل و نقش‌آفرینی در آن را داشته باشند.

مهران کریمیان با گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت، بر عزم این اداره‌کل برای پیگیری حقوق، توسعه فرصت‌های برابر و ارتقای کیفیت زندگی این افراد تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همدلی و همکاری همه بخش‌های جامعه، گام‌های موثرتری برای ایجاد محله‌های دسترس‌پذیر و جامعه‌ای فراگیر برداشته شود.

روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شده است که هر ساله در سوم دسامبر(۱۲ آذرماه) برگزار می‌شود.

این مناسبت در ایران به عنوان هفته افراد دارای معلولیت از روز هفتم آذرماه با شعار «محله فراگیر؛ از دسترس‌پذیری تا مشارکت» آغاز شده است.