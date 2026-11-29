



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی، همزمان در ۸ هزار مدرسه استان فارس و با مشارکت بیش از یک میلیون دانش‌آموز برگزار شد.

در این مانور که یکی از مدارس شهرک گلستان شیراز میزبان آن بود، ۲۰ تیم امدادی و عملیاتی با اجرای برنامه‌های مختلف، نحوه مواجهه با زلزله، تخلیه اضطراری، امدادرسانی و انتقال مصدومان را به نمایش گذاشتند.

غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با اشاره به اهمیت آموزش و آمادگی در برابر زلزله گفت: هدف از اجرای این مانور، ارتقای سطح آگاهی و مهارت دانش‌آموزان برای مواجهه صحیح با حوادث و کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله است.

وی افزود: این برنامه به‌صورت همزمان در ۸ هزار مدرسه استان فارس و با مشارکت بیش از یک میلیون دانش‌آموز اجرا شد تا فرهنگ ایمنی و آمادگی در برابر حوادث طبیعی از مدارس در جامعه نهادینه شود.

در این مانور دانش‌آموزان ضمن تمرین پناه‌گیری و خروج ایمن از کلاس‌های درس، با اصول اولیه امداد و نجات و نحوه کمک‌رسانی در شرایط اضطراری آشنا شدند.