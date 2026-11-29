متهمی که با سوءاستفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی قربانیان، بیش از ۱۷ میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری کرده بود، با اقدامات پلیس فتا مازندران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه احمد امینی سرپرست پلیس فتا مازندران گفت: متهم با راه‌اندازی صفحات و کانال‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی، صدور مدارک دانشگاهی و بین‌المللی جعلی را تبلیغ و با وعده‌هایی مانند تضمین قبولی در رشته پزشکی، اعتماد افراد را جلب می‌کرد.

وی افزود: این فرد پس از جلب اعتماد قربانیان و دستیابی به اطلاعات حساب‌های بانکی آنان، با سوءاستفاده از این اطلاعات، مبالغ موجود در حساب مالباختگان را به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌کرد.

سرپرست پلیس فتا مازندران با اشاره به شناسایی متهم پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس گفت: این فرد در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

امینی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز تجهیزات مورد استفاده در کلاهبرداری کشف و ضبط شد.