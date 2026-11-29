در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد اعلام شد: دانش‌آموزان یزدی در امتحانات نهایی سال گذشته پایه دوازدهم، در مجموع رشته‌ها با ثبت رشد ۲ نمره‌ای میانگین نمرات، رتبه نخست کشور را کسب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد به ریاست استاندار برگزار شد و در آن، گزارش اجرای طرح کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش و دستاورد‌های آموزشی دانش‌آموزان استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست اعلام شد دانش‌آموزان یزدی در امتحانات نهایی سال گذشته پایه دوازدهم، در مجموع رشته‌ها با ثبت رشد ۲ نمره‌ای میانگین نمرات، رتبه نخست کشور را کسب کرده‌اند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، در سطح استان نیز دانش‌آموزان شهرستان‌های میبد و اردکان و ناحیه یک یزد به ترتیب بیشترین رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی را تجربه کرده‌اند.

بررسی گزارش برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های دانش‌آموزان استان در عرصه‌های مختلف، دیگر دستور کار این نشست بود. این نمایشگاه مورد تقدیر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و مقرر شده است همه‌ساله در استان یزد برگزار شود.

در ادامه این نشست، یغمایی، از دانش‌آموزان هنرستان انقلاب، به همراه دهقان، مدیر این هنرستان، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در زمینه ابداعات و اختراعات این مرکز آموزشی ارائه کردند. در همین راستا مقرر شد استاندار یزد با حضور در این هنرستان، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و دستاورد‌های دانش‌آموزان قرار گیرد.

استاندار یزد نیز با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی و آموزشی اظهار کرد: همان‌گونه که دانش‌آموزان یزدی سال‌هاست در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها خوش می‌درخشند، در حوزه ابداعات و اختراعات نیز فعالیت‌های ارزشمندی دارند.

بابایی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و کارآفرینی استان تصریح کرد: یزد دارای نخبگان و کارآفرینانی است که در سطح کشور شناخته‌شده هستند و هنرستان‌ها و دیگر مراکز آموزشی استان در تربیت این نخبگان و کارآفرینان نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

در این نشست همچنین اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، درباره موضوعات مطرح‌شده و دستاورد‌های آموزشی استان توضیحاتی ارائه کرد.