یک اردوی جهادی، خدمات درمانی رایگان به ساکنان روستا‌های قلعه کمیز و همجوار، در بخش مرکزی شهرستان رودان ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول گروه جهادی پزشکی فلق گفت: بیش از ۵۵ متخصص اطفال، زنان، قلب وعروق، چشم، داخلی، پزشک عمومی، گروه‌های پرستاری، مامایی و دندانپزشکی بمدت دو روز به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

مهدی پور افزود: داروی بیماران نیز بصورت رایگان از سوی این گروه پزشکی تامین می‌شود.

وی گفت: واکسیناسیون و درمان دام‌های مردم هم با حضور دامپزشکان این گروه صورت می‌گیرد.

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این گروه جهادی در ۲۵ روستا خدمات دامپزشکی رایگان برای یازده هزار دام سبک و سنگین ارائه می‌دهند.

گروه جهادی فلق تا پایان امروز به شهروندان خدمات رایگان پزشکی ارائه می‌دهند.