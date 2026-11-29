به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هفته بیمه از هفتم تا سیزدهم آذرماه است و به همین مناسبت رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان سمنان در نشستی برنامه های این هفتنه را تشریح کرد.

محمداسماعیل منتظری با اشاره به نام‌گذاری ۱۳ آذر به عنوان روز بیمه و حمایت‌های صنعت بیمه در حوادث ناشی از جنگ اخیر گفت: در این حوادث، حدود ۸۳ پرونده خسارت بیمه‌ای در استان تشکیل و حدود ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.

منتظری افزود: بیشتر این خسارت‌ها مربوط به خودرو‌های سواری و موتورسیکلت‌ها و تعدادی نیز مربوط به منازل مسکونی بوده است.

وی با بیان اینکه صنعت بیمه برای حمایت بیشتر از مردم، پوشش‌های بیمه‌ای جنگ برای خودرو‌ها و منازل مسکونی را با شرایط مناسب‌تری ارائه می‌کند، تأکید کرد: این پوشش‌ها باید هنگام خرید بیمه‌نامه به‌صورت جداگانه درخواست و خریداری شوند؛ چرا که جنگ و شورش در شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها جزو استثنائات است.

رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان سمنان همچنین با اشاره به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در استان گفت: ضریب نفوذ بیمه در کشور حدود ۲ و سه‌دهم درصد و در استان سمنان یک و هفت‌دهم درصد است.

منتظری با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این حوزه افزود: باید نگاه مردم به بیمه از یک هزینه به سرمایه‌گذاری برای حفظ دارایی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی در زمان حوادث تغییر کند.

وی بیمه شخص ثالث را تنها بیمه اجباری وسایل نقلیه دانست و گفت: افزایش آگاهی مردم، تسهیل صدور بیمه‌نامه، شفاف‌سازی شرایط قرارداد‌ها و توسعه خدمات غیرحضوری و آنلاین از اولویت‌های صنعت بیمه در استان است.