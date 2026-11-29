به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سید محسن صادقی گفت: استان زنجان در هشت ماه گذشته با اتخاذ تدابیر و اجرای برنامه‌های مختلف، عملکرد موفقی در مدیریت مصرف انرژی داشته و در ارزیابی‌های ملی نیز رتبه برتر را کسب کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری تولید و اشتغال افزود: سیاست استان بر این است که واحد‌های تولیدی و صنعتی تا حد امکان کمتر در معرض محدودیت برق و گاز قرار گیرند و در صورت ضرورت اعمال قطعی، زمان‌بندی آن از قبل اعلام شود تا صنایع بتوانند فعالیت خود را متناسب با شرایط تنظیم کنند.

صادقی توسعه انرژی خورشیدی را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی استان از ۱۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به نزدیک ۵۰ مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به حدود ۱۲۵ مگاوات افزایش یابد. همچنین یک‌هزار و ۲۴۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان در دست احداث است.

صادقی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی، خواستار صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز، خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری، کاهش تردد‌های غیرضرور و رعایت دمای ۱۸ درجه در ساختمان‌های اداری شد.