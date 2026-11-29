شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۸ آذر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۱.۹ درصدی و افزایش ۱۶۹ هزار و ۵۰۶ واحدی نخستین بار از ۹ میلیون واحد عبور کرد و به ۹ میلیون و ۶۸ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۱۱ درصدی و افزایش ۲۹ هزارو ۶۵۵ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۴۳ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۷۸ درصد بازار معادل حدود ۷۳۰ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.