به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، آیین تکریم احمد قلی پور رئیس دادگستری اسفراین و معارفه سعید منیری به عنوان رئیس جدید این شهرستان با حضور رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی و مسئولان قضایی و اجرایی استان و شهرستان فرماندار اسفراین در محل سالن شهید رخشی برگزاری شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات قلی پور رئیس سابق دادگستری اسفراین خاطرنشان کرد که تقویت نظام عدالت نیازمند تعامل مستمر با سایر نهاد‌های حاکمیتی است.

وی گفت: اولویت‌های که بعنوان انجام کار رئیس جدید دادگستری اسفراین ابلاغ شده همان احقاق حق و اجرای عدالت و مبارزه با فساد می‌باشد.

محمدیاران حمایت قضایی نسبت به صنایع شهرستان را یک ضرورت دانست و افزود: با توجه به اینکه شهرستان اسفراین یک شهر صنعتی است حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی و مبارزه با فساد در اولویت کاری دستگاه قضا ست تا بتوانیم از این طریق فضای امنی را برای توسعه و آرامش مردم فراهم آوریم چرا که بدون حاکمیت قانون، هیچ برنامه‌ای برای پیشرفت در سطح شهرستان یا کشور قابل تحقق نخواهد بود.