به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روسای شورا‌های اسلامی بخش‌ها و شهرستان‌های استان در این جلسه مطالبات و دغدغه‌های شهر‌ها و روستا‌های حوزه نمایندگی خود را مطرح کردند.

مشکلات مربوط به اجرای طرح هادی، موانع تفکیک اراضی کشاورزی و مسکونی، ضرورت توزیع قیر یارانه‌ای، اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت در روستاها، پرداخت نشدن وام تعمیرات مسکن، واگذار نشدن زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از جمله مطالبات و دغدغه‌های بود که در این نشست مطرح شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در این جلسه گفت: مطالبات و مشکلات اعضای شورای اسلامی استان را به تفکیک شهر‌ها و روستا‌ها شنیدیم و با همکاری معاونت دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری و دستگاه‌های اجرایی به ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.

موسی الرضا حاجی بگلو مدیریت مصرف انرژی را دستور کار دوم جلسه امروز دانست و افزود: براساس دستور رئیس جمهور ماموریت داریم در حوزه مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی در شهر‌ها و روستا‌ها ورود پیدا کنیم.

وی با تاکید بر این که مدیریت مصرف در حوزه ما ابتدا از شورای اسلامی و دهیاری‌ها شروع می‌شود، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها در خط مقدم مدیریت مصرف هستند و این ضرورت را از محل استقرار خود شروع می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: همه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها موظف شده‌اند نسبت به استفاده از انرژی‌های خورشیدی اقدام کنند و بستر و زیرساخت لازم را برای همه ساکنان شهر‌ها و روستا‌ها فراهم کنند.