همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، شبکه تهران با تدارک ویژه برنامه‌های ترکیبی و مستند، به معرفی شخصیت حضرت زهرا (س)، انعکاس مسائل و مطالبات زنان و معرفی زنان موفق در عرصه‌های مختلف می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه‌های برنامه‌ساز شبکه تهران با تولید و پخش مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده و تولیدی، به استقبال این مناسبت می‌روند.

گروه اجتماعی ، ویژه‌برنامه «ریحانه» را شب میلاد حضرت زهرا (س) از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ به صورت ویژه روانه انتن می کند.

در این برنامه از بانوان فعال در قشر‌های مختلف دعوت شده و به معرفی آنان می پردازد.

برنامه بعدی این گروه «سلام تهران» است که در ۲ قسمت ۱۲۰ دقیقه‌ای، صبح‌ها ساعت ۷:۰۰ به صورت زنده با پلاتوی مجریان، میزبان مادران شهدا و زنان موفق جامعه خواهد بود و با گفت‌و‌گو با کارشناس مذهبی، طرح سوال پیامکی، پخش وله و بخش های مناسب و اجرای گروه سرود، به معرفی تجربه‌های موفق زنان در مدیریت محله و فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازد؛ بخش دیگری از این برنامه نیز ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

گروه تهران و شهروندی نیز «گفت‌وگوی ویژه مردمی» را به مدت سه شب به مادران و زنان اختصاص داده است و در آن به نقش و جایگاه آنان می پردازد.

برنامه بعدی این گروه «تهران ۲۰» است که در ۲ قسمت ۴۸ دقیقه‌ای، ساعت ۲۰:۰۰ به صورت زنده، با گفت‌و‌گو با مسئولان و کارشناسان مربوطه، به انعکاس مسائل و مطالبات زنان در حوزه‌های اجتماعی، اشتغال، سلامت و خدمات عمومی، معرفی زنان موفق و نمایش نقش زنان در ارتقای کیفیت محیط شهری و توسعه فعالیت‌های فرهنگی محله‌محور می‌پردازد.

در ادامه، «خبرنگاران مردمی» در ۵ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای و در ساعت‌های متغیر به صورت ضبطی، به گزارش و پوشش رویداد و مراسم جشن ولادت حضرت زهرا (س) اختصاص دارد و گزارش‌های ویژه («گزارش ۵») نیز در ۴ قسمت ۷ دقیقه‌ای، ساعت‌های ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۰ و ۲۲:۵۰ به صورت ضبطی، به پوشش رویداد و مراسم جشن ولادت حضرت زهرا (س)، معرفی زنان موفق در حوزه‌های مختلف، بازنمایی نقش زنان در فعالیت‌های داوطلبانه و انعکاس مطالبات و مسائل زنان اختصاص خواهد داشت.

گروه کودک و خانواده برنامه «به خانه بر می‌گردیم» را در یک قسمت ۷۲ دقیقه‌ای، حوالی ساعت ۱۶:۱۵ به صورت زنده با موضوع معرفی زنان کارآفرین، معلمان، پزشکان و هنرمندان و انعکاس مسائل زنان در حوزه سلامت، اشتغال و خدمات عمومی روانه آنتن می کند.

برنامه بعدی این گروه «بچه‌ها بیایید تماشا» است که در یک قسمت ۴۲ دقیقه‌ای، ساعت ۱۴:۰۰ به صورت ضبطی، با استفاده از داستان‌های متناسب با سن کودکان، به معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و آموزش ساده مراقبت از خود و کمک‌خواهی از بزرگسالان مورد اعتماد می‌پردازد.

همچنین، گروه معارف اسلامی برنامه «سدره» را در ۲ قسمت ۹۰ دقیقه‌ای، ساعت ۲۳:۰۰ به صورت زنده روانه آنتن می‌کند که به تبیین نقش مادران در انتقال هویت ملی و فرهنگی و سیره فاطمی به نسل آینده و بازنمایی نقش زنان اقوام و مناطق مختلف کشور در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی می‌پردازد.

در نهایت، برنامه «تا نیایش»، در ۲ قسمت ۳۶ دقیقه‌ای، ساعت ۱۲:۲۰ به صورت زنده، به تبیین ابعاد شخصیت حضرت زهرا (س) و پیوند آن با هویت زن مسلمان ایرانی اختصاص دارد.