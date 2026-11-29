به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به تشریح آخرین مصوبات و مباحث مطرح‌شده در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان پرداخت و گفت: تکمیل خط دوم قطار شهری اصفهان که از «دارک» در شمال شهر آغاز و پس از عبور از میدان امام حسین (ع) به غرب اصفهان و «آتشگاه» می‌رسد، اولویت اصلی مدیریت شهری است.

امیرسامع افزود: در بخش نخست مسیر تا میدان قدس، تونل و ایستگاه‌ها آماده بهره‌برداری است و پیگیری‌های ملی برای تامین ناوگان و قطار ادامه دارد و در بخش دوم از مرکز تا غرب و آتشگاه نیز حفاری تونل جز در محدوده کوتاهی بین خیابان نشاط تا چهارراه باباقاسم به پایان رسیده و ایستگاه‌ها در حال احداث است.

وی همچنین از تامین منابع مالی قابل توجه برای تسریع در این طرح خبر داد و گفت: با تصمیم مدیریت شهری، یک قطعه زمین در شمال اصفهان به همراه سود ناشی از احداث و پروانه مشارکت آن برای تامین مالی خط ۲ اختصاص یافته است که برآورد می‌شود علاوه بر ظرفیت‌های فعلی سازمان قطار شهری، حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال امسال به این خط تزریق شود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بخش دیگر جلسه کمیسیون تلفیق را مربوط به بررسی و تایید تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری دانست و ادامه داد: در این بخش بر ضرورت توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه، سوئیچ‌ها، سرور‌ها و سامانه‌های خدمات‌رسان به شهروندان همچون سامانه «اصفهان من» تاکید شد و خوشبختانه هفته گذشته نیز لایحه‌ای به ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریال برای خرید تجهیزات و ارتقای فناوری اطلاعات شهرداری به تصویب رسید.

خط دوم قطار شهری اصفهان به طول حدود ۲۴.۴ کیلومتر و با ۲۲ ایستگاه، یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر اصفهان است که با هدف اتصال شمال شرق به غرب شهر و کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی در دست اجرا قرار دارد.