



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برخورد خودرو‌ها با خرس‌های قهوه‌ای در جاده‌های استان فارس طی ۴۰ روز گذشته منجر به تلف شدن سه قلاده از این گونه ارزشمند شده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش فارس با اشاره به تکرار این حوادث در محور «سیوند به پاسارگاد»، علت اصلی ورود خرس‌ها به جاده را دسترسی به منابع غذایی در مزارع و باغ‌ها دانست.

جولایی افزود: خودیابی خرس‌ها از زیستگاه کوهستانی به سمت محصولات کشاورزی مثل ذرت، احتمال برخورد با خودرو‌ها را به شدت افزایش داده است.

این مسئول تاکید کرد که خرس قهوه‌ای نقشی حیاتی در بازسازی جنگل‌های زاگرس از طریق پراکنش بذر‌ها دارد و تلف شدن آنها، فراتر از از دست رفتن یک گونه، به معنای آسیب به کل چرخه حیات جنگل‌هاست.

وی خواستار ایمن‌سازی مسیر‌ها و توجه بیشتر رانندگان به حقوق حیات این گونه‌ها شد.



