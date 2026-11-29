آیین نکوداشت خدمات فرهنگی و آموزشی خانم شعله هوشیدر، آموزگار باسابقه زبان فارسی در اتریش، با عنوان «فر و شکوه پارسی» به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین) و نمایندگی بنیاد سعدی در وین، برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین نکوداشت خدمات فرهنگی و آموزشی شعله هوشیدر، آموزگار پیشکسوت زبان فارسی در مدارس دولتی وین، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در اتریش، در تالار ابن‌سینا برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از استادان، معلمان زبان فارسی و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادبیات ایران همراه بود، غلامعلی حداد عادل در پیامی تصویری از سال‌ها تلاش و خدمات آموزشی شعله هوشیدر برای آموزش زبان فارسی به فرزندان ایرانیان مقیم اتریش قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط نسل‌های جدید ایرانیان مهاجر با زبان و فرهنگ سرزمین مادری، تلاش معلمان زبان فارسی در خارج از کشور را ارزشمند دانست و آمادگی بنیاد سعدی را برای تأمین کتاب‌ها و منابع آموزشی مورد نیاز اعلام کرد.

رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش و رئیس خانه حکمت ایرانیان، نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه زبان فارسی در هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان، گفت: زبان فارسی تنها ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی ایرانیان است.

وی بر نقش خانواده‌ها در انتقال زبان مادری به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: گفت‌وگو به زبان فارسی در خانه، قصه‌خوانی و شعرخوانی از راهکارهای مؤثر برای علاقه‌مند کردن کودکان به زبان مادری است.

در ادامه، ویکتور سابو، پژوهشگر ایران‌شناسی دانشگاه ارفورت آلمان، با روایت تجربه شخصی خود از یادگیری زبان فارسی، از نقش معلمان در ایجاد انگیزه و اعتمادبه‌نفس در زبان‌آموزان قدردانی کرد.

شعله هوشیدر نیز با اشاره به فعالیت آموزشی خود در حدود ۱۲ مدرسه در وین، کمبود منابع آموزشی و کتاب‌های فارسی را از چالش‌های این حوزه دانست و بر ضرورت استفاده از روش‌های خلاقانه، صبوری و همکاری خانواده‌ها برای آموزش زبان مادری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به دوران بازنشستگی، از معلمان و جوانان علاقه‌مند خواست برای ادامه مسیر آموزش زبان فارسی به نسل‌های آینده وارد این عرصه شوند و آمادگی خود را برای انتقال تجربه‌های آموزشی اعلام کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، از دو کتاب تازه منتشرشده با حمایت خانه حکمت ایرانیان در وین رونمایی شد. یکی از این آثار با عنوان «زندگی به رسم ایرانی» به معرفی آیین‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی ایران می‌پردازد و با هدف آشنایی نسل‌های جدید، به‌ویژه ایرانیان دور از وطن، با فرهنگ ایرانی منتشر شده است.

در پایان این مراسم، از سال‌ها فعالیت و خدمات آموزشی شعله هوشیدر در زمینه آموزش زبان فارسی به فرزندان ایرانیان مقیم اتریش تجلیل شد.