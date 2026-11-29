تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، فردا دوشنبه نهم آذردر ساعت ۱۵ درورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف تیم قشم می‌رود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،بر اساس آخرین جدول منتشرشده لیگ آزادگان، بعثت کرمانشاه با انجام ۱۱ مسابقه، کسب ۲ پیروزی، ۴ تساوی و ۵ شکست، ۱۰ امتیاز اندوخته و در جایگاه دوازدهم جدول ۱۶ تیمی قرار دارد.

نماینده فوتبال استان کرمانشاه تاکنون ۸ گل به ثمر رسانده و ۱۱ گل دریافت کرده و با تفاضل گل منفی ۳ در نیمه پایین جدول جای گرفته است.

بعثت در پنج دیدار اخیر خود دو تساوی، دو شکست و یک تساوی دیگر ثبت کرده است. این تیم در آخرین مسابقه خود برابر مس کرمان به تساوی بدون گل رسید و اکنون در پی بازگشت به مسیر کسب پیروزی است.

تیم قشم هم با ۱۹ امتیاز از ۱۱ مسابقه در رتبه چهارم جدول قرار دارد و از مدعیان بالای جدول به شمار می‌رود؛ موضوعی که اهمیت دیدار پیش‌رو را برای بعثت دوچندان می‌کند.