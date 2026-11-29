به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و حمایت از تولید و تجارت قانونی، مأموران انتظامی موفق به شناسایی محل نگهداری مقدار قابل توجهی لوازم یدکی خودرو قاچاق در شهر اصفهان شدند.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود:در بازرسی ماموران از این انبار، ۱۴ هزار و ۵۲۱ قلم انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو بدون مدارک معتبر قانونی و گمرکی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی گفت:در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

حسنوند با تأکید بر اینکه قاچاق کالا تنها یک تخلف اقتصادی ساده نیست، ادامه داد: ورود و عرضه کالا‌های قاچاق، علاوه بر ضربه زدن به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، موجب برهم خوردن نظم بازار، ایجاد رقابت ناسالم و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، در حوزه قطعات خودرو نیز عرضه لوازم یدکی بدون اصالت و استاندارد می‌تواند ایمنی رانندگان و سرنشینان را تحت تأثیر قرار دهد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با هشدار به سودجویان و فعالان غیرقانونی بازار قطعات خودرو تأکید کرد: پلیس با هرگونه نگهداری، عرضه و توزیع سازمان‌یافته کالا‌های قاچاق برخورد قانونی می‌کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای با فعالیت‌های غیرقانونی، امنیت اقتصادی جامعه و سلامت بازار را به مخاطره بیندازند.

حسنوند از شهروندان خواست با مشاهده انبار‌های مشکوک، نگهداری و توزیع گسترده کالا‌های قاچاق یا فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان بررسی و پیگیری شود.