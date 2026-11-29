مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از اجرای مانور زلزله و ایمنی در ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شیدایی با بیان اینکه در تلاش هستیم آموزش‌های مرتبط با ایمنی و مقابله با حوادث به‌صورت مستمر در مدارس دنبال شود افزود: آشنایی دانش آموزان با شیوه‌های پناه‌گیری و تخلیه اضطراری مدارس می‌تواند به حفظ جان آنان در زمان وقوع حوادث کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان نیز با اشاره به اینکه ۳۴ مخاطره طبیعی در کشور سابقه وقوع دارد گفت: تعداد مخاطرات طبیعی ضرورت آموزش و آمادگی در برابر حوادث را دوچندان کرده است.

پورحسینی افزود: برگزاری مانور‌های ایمنی فرصتی برای افزایش آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان و تمرین رفتار صحیح در زمان وقوع حوادث طبیعی است.

امیری فرماندار همدان نیز گفت: آگاهی از شیوه‌های پناه‌گیری حفظ خونسردی و انجام اقدامات ایمنی در زمان وقوع زلزله می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها داشته باشد.

در این مانور دانش‌آموزان با روش‌های صحیح پناه‌گیری خروج اضطراری و اصول ایمنی هنگام وقوع زلزله آشنا شدند و به‌صورت عملی نحوه واکنش در شرایط بحرانی را تمرین کردند.

بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ ایمنی و آموزش راهکار‌های مقابله با حوادث طبیعی در مدارس استان همدان برگزار شد.