بانوان اصفهانی در حرکتی نمادین و حماسی، با تشکیل زنجیره انسانی در خیابان ها، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر عزیز تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این حرکت در هفته خانواده اصفهان با هدف اعلام وفاداری به ایران اسلامی، خون‌خواهی رهبر شهید و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

تشکیل این زنجیره انسانی، تصویر زنده هویت ایثارگری اصفهان، پیوند نسل ها، شکوه زنان و وفاداری به سرزمینی است که نام ایران قوی را با افتخار بر پیشانی دارد.

از مادربزرگ ها، مادران و همسران شهدا تا دختران جوان و نوجوان همه آمده بودند تا بگویند تا آخرین نفس، پای ایران عزیز ایستاده‌اند.

اصفهان پیشینه حماسی ۲۵ آبان و تشییع پیکر ۳۷۰ شهید در یک روز را در کارنامه دارد و از استان‌های پیشتاز کشور در ایثارگری است.