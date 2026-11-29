فرمانده مرزبانی استان خوزستان گفت: محموله ماهی فاقد هرگونه مجوز قانونی به میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم، پیش از خروج از کشور در آب‌های آبادان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حجت سفیدپوست فرمانده مرزبانی استان خوزستان گفت: در راستای تشدید کنترل‌های مرزی و مقابله با قاچاق سرمایه‌های ملی، مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری موفق شدند یک فروند شناور صیادی حامل محموله آبزیان را شناسایی و متوقف کنند.

او با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این دو عملیات افزود: مأموران در بازرسی از شناور توقیف شده، مقدار یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی فاقد هرگونه مدرک قانونی به ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان داد قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را از آب‌های سرزمینی خارج و به دلالان کشور‌های حوزه خلیج فارس بفروشند که با هوشیاری دریابانان از ادامه این راه بازماندند.

سردار سفیدپوست با تأکید بر نقش مرزبانی در حفاظت از منابع و ذخایر آبزی کشور گفت: مأموریت مرزبانان تنها به حراست از مرز‌ها محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از سرمایه‌های ملی و ذخایر ارزشمند دریایی نیز بخشی از وظایف راهبردی این نیرو است.