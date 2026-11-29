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گلخانهداران روستای وازیک محمودآباد چهار سال است بخشی از تولیدات خود را برای گلآرایی حرم و صحن عتبات عالیات نذر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اهالی روستای وازیک شهرستان محمودآباد چهار سال است بخشی از حاصل دسترنج خود را در قالب نذری متفاوت، به گلآرایی حرم و صحن عتبات عالیات اختصاص میدهند.
وازیک با برخورداری از ۳۰ هکتار گلخانه، بیشترین سطح پرورش و تولید انواع گلهای آپارتمانی را در شهرستان محمودآباد دارد و گلخانهداران این روستا بخشی از تولیدات خود را در مناسبتهای مذهبی و اعیاد و ولادتها نذر میکنند.
در قالب این اقدام که «نذر رویش» نام گرفته است، گلخانهداران بهصورت گروهی و در قالب هیئت گلآرایی حرم، در آستانه مناسبتهای مذهبی راهی عتبات عالیات میشوند تا با گلهای اهدایی خود و گلهایی که از سراسر ایران در بازار گل و گیاه تهران به این مجموعه اضافه میشود، حرم و صحنها را گلآرایی کنند.
این نذر، جلوهای از ارادت اهالی وازیک به اهلبیت است؛ مردمانی که بخشی از دسترنج خود را به زیبایی حرمها و صحنهای عتبات عالیات اختصاص دادهاند.
گزارش از زینب دیوارگر