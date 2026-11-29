به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اهالی روستای وازیک شهرستان محمودآباد چهار سال است بخشی از حاصل دسترنج خود را در قالب نذری متفاوت، به گل‌آرایی حرم و صحن عتبات عالیات اختصاص می‌دهند.

وازیک با برخورداری از ۳۰ هکتار گلخانه، بیشترین سطح پرورش و تولید انواع گل‌های آپارتمانی را در شهرستان محمودآباد دارد و گلخانه‌داران این روستا بخشی از تولیدات خود را در مناسبت‌های مذهبی و اعیاد و ولادت‌ها نذر می‌کنند.

در قالب این اقدام که «نذر رویش» نام گرفته است، گلخانه‌داران به‌صورت گروهی و در قالب هیئت گل‌آرایی حرم، در آستانه مناسبت‌های مذهبی راهی عتبات عالیات می‌شوند تا با گل‌های اهدایی خود و گل‌هایی که از سراسر ایران در بازار گل و گیاه تهران به این مجموعه اضافه می‌شود، حرم و صحن‌ها را گل‌آرایی کنند.

این نذر، جلوه‌ای از ارادت اهالی وازیک به اهل‌بیت است؛ مردمانی که بخشی از دسترنج خود را به زیبایی حرم‌ها و صحن‌های عتبات عالیات اختصاص داده‌اند.

گزارش از زینب دیوارگر