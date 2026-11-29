صدای مردم در اتاق خبر.
پیگیری تعطیلی سالن ورزش های پهلوانی در سمنان
فرماندار سمنان در اتاق خبر درباره تعطیلی سالن ورزش های پهلوانی این شهر توضیح داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹ کد خبر : ۵۹۸۰۰۲۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اتاق خبر هر شب در مجموعه ۲۰ خبر سیمای مرکز سمنان پخش میشود.
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