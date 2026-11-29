صدای مردم در اتاق خبر.

فرماندار سمنان در اتاق خبر درباره تعطیلی سالن ورزش های پهلوانی این شهر توضیح داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹ کد خبر : ۵۹۸۰۰۲۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اتاق خبر هر شب در مجموعه ۲۰ خبر سیمای مرکز سمنان پخش می‌شود.