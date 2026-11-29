مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران با حضور در اجتماعات شبانه میدان شهرری، ضمن بررسی طرح‌های جاری، از طریق میز خدمتی به نظرات و مشکلات شهروندان پاسخگویی کرد و از کارگران نمونه بخش امداد قدردانی نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران در حاشیه این برنامه گفت: میز خدمتی جهت دریافت نظرات، پیشنهادات و رسیدگی مستقیم به مشکلات مردم مستقر شد که پاسخگوی مستقیم شهروندان بود.

علیرضا کارگری افزود: در راستای معرفی توانمندی‌های فنی، سه دستگاه از پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات و تجهیزات نوین حوزه بهره‌برداری از تأسیسات آب‌وفاضلاب در معرض دید شهروندان قرار گرفت تا سطح تکنولوژی به‌کاررفته در خدمات شهری نمایش داده شود.

در پایان این برنامه، از ۱۳ نفر از کارگران پرتلاش و نمونه بخش امداد آب‌وفاضلاب که نقش بسزایی در خدمات‌رسانی شبانه‌روزی دارند، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.