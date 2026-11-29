به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان در عرصه تولید محتوای دیجیتال و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای، از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در حسینیه شهدای اشکذر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها در پنج محور شامل پویانمایی دوبعدی و سه‌بعدی، بازی و نرم‌افزار‌های تلفن همراه، موشن‌گرافی، کمیک‌موشن و استاپ‌موشن، هوش مصنوعی در تولید پویانمایی و پوستر مفهومی و همچنین میکرورسانه، به رقابت پرداختند.

در حاشیه این رویداد، جمعی از مسئولان شهرستان اشکذر با حضور در محل برگزاری، از روند فعالیت تیم‌ها بازدید کردند و ضمن گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان، از تلاش و خلاقیت جوانان فعال در عرصه تولید محتوای دیجیتال قدردانی کردند.

مسئولان همچنین بر ضرورت حمایت از استعداد‌های بومی، تداوم برگزاری چنین رویداد‌هایی و تقویت جبهه تولید محتوای رسانه‌ای تأکید کردند.

گفتنی است مرحله شهرستانی هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج، هم‌زمان با هفته بسیج در سراسر کشور برگزار شده است و برگزیدگان پس از حضور در مرحله استانی در دی‌ماه، به مرحله کشوری این رقابت‌ها که اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.