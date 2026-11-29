مدیر امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از فراهم شدن فرصتی متفاوت برای قدردانی از مادران و همسران خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با نذر ۳۰۰ هزار تومان در پویش «کاشی حرم»، نام مادر یا همسر خود را بر پشت یکی از کاشی‌های طرح توسعه حرم امام حسین (ع) ثبت و ماندگار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، افسانه سادات امیری، هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و مادر، با تبریک این مناسبت اظهار کرد: مادران نقشی بنیادین در تربیت نسل‌ها، شکل‌گیری باورهای دینی و انتقال محبت اهل‌بیت(ع) دارند و بخش مهمی از ارادت تاریخی ایرانیان به آستان مقدس ائمه اطهار(ع)، در کانون خانواده و به همت مادران شکل گرفته است.

وی با اشاره به پویش «کاشی حرم» افزود: در روزهایی که خانواده‌ها به دنبال انتخاب هدیه‌ای ارزشمند برای مادران و همسران خود هستند، این پویش فرصتی فراهم کرده تا در کنار هدایای مادی، هدیه‌ای متفاوت و معنوی به عزیزانشان تقدیم کنند؛ هدیه‌ای که نام آنان را در طرح توسعه حرم امام حسین(ع) و در جوار آستان مقدس سیدالشهدا(ع) ماندگار می‌کند.

امیری با بیان اینکه طرح توسعه حرم امام حسین(ع) با نام صحن حضرت زینب(س) در مرحله تکمیل و اجرای تزئینات معماری ایرانی ـ اسلامی قرار دارد، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با اهدای ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر کاشی، نام مادر، همسر یا عزیزان در گذشته خود را برای درج بر پشت کاشی‌هایی که در این طرح نصب خواهند شد، ثبت کنند.

نحوه ثبت‌نام در پویش کاشی حرم

متقاضیان با مراجعه به تارنمای www.atabat.org و ورود از طریق درگاه «دولت من»، گزینه «پویش کاشی» را انتخاب و پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، نام عزیزانشان را ثبت کنند. کاشی‌ها پس از خوشنویسی و آماده‌سازی، بر اساس کدگذاری مشخص به کربلا منتقل و در بخش‌های تعیین‌شده نصب خواهند شد.

دعوت از ۷۲ نفر برای مشارکت در توسعه عتبات

امیری در ادامه، طرح مشارکت خانوادگی «۷۲-۷۲» را از دیگر فرصت‌های سهیم شدن در بازسازی عتبات دانست و گفت: در این طرح، هر فرد می‌تواند به‌عنوان سرگروه، ۷۲ نفر از خویشاوندان و دوستان خود را با ارسال دعوت‌نامه الکترونیکی به مشارکت دعوت کند تا هر یک با پرداخت سالانه ۷۲ هزار تومان، در توسعه حرم‌های مطهر سهیم شوند.

مدیر امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن امکان مشارکت برای همه اقشار جامعه، حتی با مبالغ اندک، عنوان کرد و افزود: گسترش این شبکه خانوادگی و دوستانه، علاوه بر ترویج فرهنگ نذر، زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر مردم در آبادانی عتبات خواهد بود.

مشارکت مستمر با کد دستوری #۷۲*

وی همچنین با اشاره به امکان مشارکت روزانه از طریق سامانه پرداخت تلفنی اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (#۷۲*) و انتخاب مبلغ دلخواه، در توسعه حرم سیدالشهدا(ع) مشارکت کنند. مبالغ انتخابی به‌صورت روزانه از اعتبار تلفن همراه کسر و به امور مربوط به حرم اختصاص می‌یابد و افراد هر زمان که بخواهند می‌توانند این مشارکت را متوقف کنند.

امیری با تأکید بر اینکه مشارکت در بازسازی عتبات به کمک‌های مالی کلان محدود نیست، گفت: کمک‌های کوچک و مستمر مردم در کنار نذورات خیران، به سرمایه‌ای ارزشمند برای اجرای طرح های بزرگ تبدیل می‌شود و هر فرد متناسب با توان خود می‌تواند در خدمت به زائران و آبادانی حرم‌های مطهر سهیم باشد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه خاطرنشان کرد: در برخی استان‌ها، بانوان با تشکیل گروه‌های مشارکتی، اجرای بخش‌هایی از طرح های عمرانی عتبات را بر عهده گرفته و آن را به نام زنان همان منطقه اختصاص داده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که مشارکت در این حرکت مردمی می‌تواند فرصتی برای همدلی، انسجام اجتماعی و خدمت جمعی به آستان اهل‌بیت(ع) باشد.