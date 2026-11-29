رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، به دلیل برگزاری جشن مجلل شکرگزاری در باشگاه خصوصی خود در مارالاگو، با موجی از انتقاد‌ها مواجه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از وبسایت ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به دلیل برگزاری جشن مجلل شکرگزاری در باشگاه خصوصی خود در مارالاگو، با موجی از انتقاد‌ها مواجه شده است؛ این در حالی است که میلیون‌ها آمریکایی با افزایش هزینه‌های مواد غذایی و کاهش کمک‌های دولتی برای تامین نیاز‌های اولیه زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ترامپ تعطیلات شکرگزاری را در باشگاه خصوصی خود در پالم بیچ فلوریدا سپری کرد؛ جایی که مهمانان با سفره‌ای مجلل شامل غذا‌های دریایی، انواع گوشت و مجموعه‌ای از دسر‌ها پذیرایی شدند.

ویدئو‌های منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس، کارکنان پذیرایی را در حال سرو غذا در غرفه‌های صدف دریایی، نمایش انبوهی از چنگال‌های خرچنگ سنگی روی یخ، مجسمه‌های یخی تزئینی، انواع گوشت تازه برش‌خورده و سینی‌های ماکارونی و دیگر دسر‌ها نشان می‌داد.

تالار غذاخوری نیز با لوستر‌های درخشان، میز بلند آراسته به ظروف طلایی، بشقاب‌های تزئینی و شمعدان‌های بزرگ، جلوه‌ای بسیار مجلل داشت. برخی کاربران فضای مجازی این تزئینات را «ارزان و بی‌سلیقه» و «پر زرق و برق و زننده» توصیف کردند.

یکی از کاربران در واکنش به تصاویر منتشرشده در صفحه مارالاگو نوشت: یک شام خانوادگی کوچک و صمیمی برای روز شکرگزاری! آیا هزینه این مراسم را ما مالیات‌دهندگان پرداخت می‌کنیم؟ اگر چنین است، می‌خواهم پولم را پس بگیرم.

این جشن مجلل در شرایطی برگزار شد که میلیون‌ها آمریکایی در پی کاهش گسترده بودجه برنامه کمک غذایی تکمیلی موسوم به «اسنپ» (SNAP)، دسترسی خود به این کمک‌ها را از دست داده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز ، در گزارشی اعلام کرد: از زمان تصویب کاهش بودجه این برنامه توسط جمهوری‌خواهان در سال گذشته، حدود ۲ میلیون کودک کمک‌هزینه غذایی خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که معادل حدود یک هشتم کودکانی است که پیش‌تر از این کمک‌ها برخوردار بودند.

این قانون، شرایط کاری سخت‌گیرانه‌تری برای برخی دریافت‌کنندگان تعیین کرده، بخشی از هزینه‌های برنامه را به ایالت‌ها منتقل کرده و نظارت بر درخواست‌ها را افزایش داده است. جمهوری‌خواهان از این تغییرات دفاع کرده و آن را راهی برای کاهش هزینه‌های دولت و مقابله با تقلب و سوءاستفاده دانسته‌اند.

بر اساس تحلیل مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست‌گذاری، از زمان اجرای این قانون در ژوئیه ۲۰۲۵، شمار افراد تحت پوشش برنامه اسنپ در سراسر آمریکا حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. آخرین آمار رسمی فدرال نیز نشان می‌دهد شمار دریافت‌کنندگان این کمک‌ها تا اوت ۲۰۲۶ به ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.

ترامپ پیش‌تر نیز از کاهش شمار دریافت‌کنندگان کمک‌های غذایی استقبال کرده بود. او در گردهمایی انتخاباتی ماه مه مدعی شده بود سیاست‌های دولتش باعث خروج ۵ میلیون نفر از این برنامه شده است.

این کاهش کمک‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که خانواده‌های آمریکایی با افزایش هزینه خرید مواد غذایی نیز مواجه هستند. بر اساس اعلام اتحادیه کشاورزان اوهایو، هزینه تهیه شام شکرگزاری برای ۱۰ نفر در سال جاری به‌طور میانگین ۵۸ دلار و ۶۳ سنت بوده که نسبت به سال ۲۰۲۵ بیش از ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ هرچند این رقم همچنان ۸ و نیم درصد کمتر از رکورد سال ۲۰۲۲ است.

حساب رسمی مارالاگو در اینستاگرام، در توضیح تصاویر سفره شکرگزاری نوشته بود: میزی برای گردهمایی، قدردانی و پاسداشت سنت‌هایی که ما را به یکدیگر پیوند می‌دهند.

انتشار تصاویر این مراسم با واکنش‌های انتقادی کاربران در فضای مجازی همراه شد. حساب کاربری «پاتریوت تِیکس» در شبکه ایکس، تضاد میان ضیافت مجلل ترامپ و مشکلات خانواده‌های آمریکایی برای تامین هزینه خرید مواد غذایی را مورد انتقاد قرار داد.

یکی از کاربران نوشت: مهمانان ترامپ از خرچنگ‌های گران‌قیمت پذیرایی می‌کنند، در حالی که دولت او همچنان کودکان فقیر را از غذا محروم می‌کند.

کاربر دیگری نیز با اشاره به لوستر‌های مجلل بالای میز غذا نوشت: هیچ چیز بهتر از یک لوستر بالای تختی از غذا‌های دریایی یخ‌زده، نشان‌دهنده تلاش برای کاهش هزینه‌های اضافی نیست.

یک معلم پیش‌دبستانی نیز در واکنش به این مراسم نوشت که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه بیمه درمانی، از آن صرف‌نظر کرده است؛ در حالی که با حقوق سالانه ۴۳ هزار دلار، مشمول دریافت کمک‌های غذایی یا بیمه درمانی دولتی مدیکید نیز نمی‌شود و هر روز اضافه‌کاری می‌کند.

یکی دیگر از کاربران با مقایسه این ضیافت با زندگی ماری آنتوانت، ملکه پیشین فرانسه، به جمله مشهور منتسب به او، «اگر نان ندارند، کیک بخورند»، اشاره کرد.

در همین حال، لیندا ناژوت، رئیس سازمان «فیدینگ آمریکا»، روز دوشنبه به شبکه رادیویی ان‌پی‌آر گفت بانک‌های غذا در این کشور در مقایسه با دوران پیش از همه‌گیری کرونا، اکنون به حدود ۲۵ درصد افراد بیشتری خدمات ارائه می‌کنند؛ وضعیتی که هم‌زمان با افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش کمک‌های غذایی فدرال تشدید شده است.