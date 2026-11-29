فرمانده انتظامی استان از کشف یک سوله محل احتکار کالاهای اساسی در کرمانشاه خبر داد و گفت: در بازرسی های انجام گرفته ۳۰۰ تن پیاز، ۲۰ تن سیب زمینی و ۳ تن و ۸۴۰ کیلوگرم کودشیمیایی به ارزش ۴۳۰ میلیارد ریال کشف شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سردار مهدی حاجیان اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از اطلاع از وجود یک سوله محل احتکار کالا‌های اساسی در حوزه شهرستان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی سوله مورد نظر شده و پس از هماهنگی‌های قضایی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سردار حاجیان خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام گرفته ۳۰۰ تن پیاز، ۲۰ تن سیب زمینی و ۳ تن و ۸۴۰ کیلوگرم کودشیمیایی احتکاری به ارزش ۴۳۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا خبر داد و گفت: پیاز و سیب زمینی‌های کشف نیز توسط سازمان جهادکشاورزی در بازار برای استفاده مردم توزیع شد.

وی در پایان از اهتمام پلیس کرمانشاه برای برخورد با احتکار و قاچاق کالا و افراد محتکر و قاچاقچی خبر داد و گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای معدود با هر نیت و انگیزه‌ای باعث ایجاد اخلال و کمبود در بازار شوند.