زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد زنگ ایمنی و زلزله در مدارس گیلان به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز همزمان با سراسر کشور، بیست و هشتمین رزمایش زلزله و ایمنی، زنگ زلزله در هنرستان دخترانه کیومرث فومنی به صدا در آمد.

هادی حق شناس استاندار در این رزمایش، با بیان اینکه هر چه ما با آگاهی و آموزش بیشتری با حوادث مواجه شویم، ایمن‌تر خواهیم بود، افزود: این مطالب و اصول ایمنی که در مدارس آموزش داده می‌شود، اگر خوب و دقیق به دانش آموزان منتقل شود، ما خانواده و جامعه ایمن تری خواهیم داشت.

محمد علی ویشکائی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان هم در این رزمایش، با اشاره به اینکه گیلان جزو استان‌های حادثه خیز است گفت: از ابتدای امسال ۳۹ زلزله در استان ثبت شده است که خسارات خاصی در بر نداشته است.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این رزمایش، با اشاره به اینکه تامین ایمنی تنها وظیفه مدارس نیست، گفت: این رزمایش‌ها یک سرمایه گذاری بزرگ است تا جامعه‌ای تاب آور داشته باشیم.

در پایان این مراسم، رزمایش زلزله در حیاط این هنرستان اجرا شد و گروه‌های امدادی، آتش نشانی و تجسس در آن شرکت کردند.