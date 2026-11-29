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فرمانده انتظامی میاندوآب از کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ هزار نخ سیگار خارجی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سرهنگ یوسف اشرفی گفت: مامورین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی پایش محورهای مواصلاتی در جاده بوکان _ میاندوآب، یک دستگاه خودروی سواری مشکوک به حمل کالای قاچاق را توقیف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، تعداد ۱۰۴ هزار نخ انواع سیگار خارجی بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی میاندوآب تصریح کرد: در این زمینه ضمن توقیف یک دستگاه خودرو، یک نفرهم دستگیر و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.