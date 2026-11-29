به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سرهنگ یوسف اشرفی گفت: مامورین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی پایش محور‌های مواصلاتی در جاده بوکان _ میاندوآب، یک دستگاه خودروی سواری مشکوک به حمل کالای قاچاق را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، تعداد ۱۰۴ هزار نخ انواع سیگار خارجی بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی میاندوآب تصریح کرد: در این زمینه ضمن توقیف یک دستگاه خودرو، یک نفرهم دستگیر و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.