مسئولان شرکت عمران شهر‌های جدید در بازدید از طرح‌های عمرانی گلبهار، آخرین وضعیت آماده‌سازی واحد‌های نهضت ملی مسکن، تکمیل مسکن مهر و پیشرفت عملیات اجرایی خط مترو مشهد ـ گلبهار ـ چناران را بررسی کردند.

شتاب در تکمیل واحد‌های مسکونی و خط ریلی مشهد ـ گلبهار

شتاب در تکمیل واحد‌های مسکونی و خط ریلی مشهد ـ گلبهار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سفر اعضای هیئت‌مدیره و معاون فنی و مهندسی شرکت عمران شهرهای جدید به گلبهار، موانع اجرایی طرح‌های مسکونی و حمل‌ونقل ریلی این شهر بررسی شد.

در این بازدید، روند تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر و راهکارهای تسریع در بهره‌برداری از آنها در دستور کار قرار گرفت.

مسئولان همچنین از واحدهای آماده و در آستانه افتتاح در طرح‌های آسمان ۳، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بازدید کردند.

تکمیل محوطه‌سازی و آماده‌سازی این واحدها برای تحویل به متقاضیان از مهم‌ترین اولویت‌های اعلام‌شده در این بازدید بود.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران گلبهار، فرآیند انتخاب واحد برای متقاضیان دارای رتبه بالاتر و آورده بیشتر آغاز شده است.

او افزود: پس از تکمیل مراحل انتخاب واحد و تأمین آورده، واحدهای تخصیص‌یافته در برنامه‌های افتتاح پیش‌رو تحویل متقاضیان می‌شود.

در بخش دیگری از این سفر، عملیات اجرایی تونل، روسازی و ریل‌گذاری مسیر مترو مشهد ـ گلبهار ـ چناران مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام مسئولان، محموله ۴۸ تنی ریل به کارگاه این طرح منتقل شده و تاکنون بیش از دو کیلومتر ریل‌گذاری در محدوده گلبهار انجام شده است.

همچنین در نشستی با حضور نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتم‌الاوصیاء، تأمین منابع مالی و تعهدات مربوط به تکمیل طرح‌های مسکن مهر بررسی شد.

در این نشست مقرر شد با انتخاب پیمانکار مناسب، نواقص ایمنی ساختمان‌ها بر اساس صورت‌جلسه قبلی تا پایان سال جاری برطرف شود.