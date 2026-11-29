دانش‌آموزان آذربایجان غربی در سومین دوره مسابقات کونگ‌فو بسیج قهرمانی شمال‌غرب کشورموفق به کسب مقام‌های نخست و دوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانش‌آموزان آذربایجان غربی در سومین دوره مسابقات کونگ‌فو بسیج قهرمانی شمال‌غرب کشور موفق به کسب مقام‌های نخست و دوم شدند.

درخشش ابوالفضل محمدی و امیررضا محمدی، دانش‌آموزان ناحیه یک ارومیه، در سومین دوره مسابقات کونگ‌فو بسیج قهرمانی شمال‌غرب کشور و دستیابی آنان به مقام‌های نخست و دوم این رقابت‌ها، جلوه‌ای از ظرفیت‌های ورزشی نسل نو و نمودی از بالندگی استعداد‌های دانش‌آموزی آذربایجان غربی در میادین قهرمانی است.